Кулеба закликав Путіна "подивитися в дзеркало": він зрозуміє, чому сусіди РФ хочуть до НАТО

На питання журналіста, яка його позиція щодо вимоги Кремля невступу України в НАТО він відповів:

"Я вважаю, що це рішення (членство України в НАТО - ред.) належить виключно Україні та 30 державам-членам НАТО. Україна вже давно прийняла своє рішення. Ми прагнемо до членства в НАТО, про це йдеться в нашій конституції та в нашій національній зовнішньополітичній стратегії", - зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що більшість українців підтримують курс України до НАТО і ця позиція продовжує поширюватися.

"НАТО - це оборонний альянс, який не змушує жодну країну вступати. Парадокс полягає в тому, що сусідні з Росією країни мотивовані діяльністю Кремля прагнути колективної безпеки в НАТО", - пояснив Кулеба.

Він зазначив, що Росія протягом десятиліть створювала конфліктний пояс вздовж своїх кордонів і в різних формах підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.

"Якщо Путін хоче зрозуміти, чому його сусіди прагнуть до членства в НАТО, йому достатньо лише подивитися в дзеркало", - резюмував Кулеба.

Зазначимо, глава українського МЗС також заявив, що з роками модель поведінки Путіна президента стала очевидною і "зупинитися він зможе лише там, де його зупиняють".

Нагадаємо, на тлі побоювань повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона висунула Заходу "гарантії безпеки" в Європі.

Серед вимог, висунутих Росією, гарантування невступу України в НАТО, а також повернення Північноатлантичного альянсу на рубежі, які існували станом на 1997 рік.

Після чого відбулася зустріч делегацій РФ і США щодо так званих "гарантій безпеки", а в Брюсселі на наступний день пройшло засідання Ради Росія-НАТО.

Разом з тим, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій". За її підсумками Москва пригрозила "катастрофічними наслідками", якщо її вимоги не будуть виконані.

Згодом у Кремлі заявили, що незадоволені результатами двох раундів переговорів щодо "гарантій безпеки".

Втім, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ухвалив рішення про включення України та Грузії до Альянсу. Однак, за його словами терміну їх входження поки не встановлено.