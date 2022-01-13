Укрощение Путина. Как США принуждают Кремль отказаться от вторжения в Украину

Что происходит на переговорах России и Запада по Украине и почему в США опубликовали проект новых санкций против РФ и лично Владимира Путина – в материале РБК-Украина.

Внимание цивилизованного мира всю текущую неделю приковано к переговорам РФ и США в разнообразных форматах. Предварительные их итоги оптимизма пока не внушают.

Россияне, похоже, ни на шаг не готовы отступать от своего ультиматума, требуя юридически закрепленных "гарантий безопасности". И происходит все это в искусственном цейтноте: представители Кремля постоянно повторяют, что времени на переговоры практически нет.

Таким образом пространство для маневра НАТО и Штатов ужато до минимума. На Западе хоть и говорят о необходимости сохранять диалог с Москвой, но дословно выполнить ее требования не могут, ведь это фактически перепишет весь мировой порядок.

Ключевым камнем преткновения на этих переговорах остается будущее Восточной Европы и стран Балтии. А главный козырь в "игре Кремля" – угроза полномасштабной агрессии против Украины.

Официально Российская Федерация всячески отвергает любые обвинения в подготовке нового вторжения. Однако ее войска внезапно начали учения на западных границах, а стотысячную группировку, стянутую на украинское направление еще осенью, усиливают наземной техникой и боевой авиацией.

Позитивных сигналов о деэскалации от РФ получить не удалось, сообщила после заседания Совета Россия-НАТО заместитель Госсекретаря США Венди Шерман.

"Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат возле границы с Украиной. Москва придерживается все более агрессивной риторики, распространяя дезинформацию и пропаганду, что это Украина ищет конфликта, а не Россия. Это неправда. Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, это Россия продолжает разжигать войну на Востоке Украины, которая стоила уже почти 14 тысяч жизней", – сказала она

На Западе считают, что нынешний конфликт может и должен быть решен посредством дипломатии. Хотя с каждым очередным раундом переговоров уверенности в итоговых заявлениях становится все меньше. В результате разговоры о жестких санкциях США против РФ приобрели вполне конкретную форму – проекта закона "О защите суверенитета Украины". Этот документ может помочь Байдену решить сразу несколько проблем.

Серьезный разговор

На фоне стягивания российских войск к границам Украины ее западные союзники, в первую очередь США, неоднократно повторяли, что новая агрессия будет очень дорого стоить Кремлю.

Это послание передавалось как по дипломатическим каналам, так и звучало в прямом эфире от чиновников и политиков разного ранга. В конце концов о возможности жестких санкций прямо заявил президент США Джо Байден своему кремлевскому визави во время последнего телефонного разговора. Но в Москве, видимо, не восприняли это всерьез, предпочитая повышать ставки.

"Президент отреагировал, что если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести эти беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", – заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В Кремле уверяют, что за санкциями последует разрыв отношений с США (фото: GettyImages)

Затем последовала серия переговоров между США и Россией в разных форматах, в том числе на уровне НАТО. Последний запланированный раунд пройдет на площадке ОБСЕ в четверг, 13 января.

Дальше, судя по всему, стороны возьмут паузу, чтобы донести итоги обсуждения руководству своих стран и выработать дальнейшую стратегию. Хотя уже можно сказать, что прорыва на переговорах не произошло, позиции по ключевым пунктам не сблизились ни на сантиметр.

Примечательно и то, что пока от россиян не прозвучал ответ на предложение продолжить диалог. Напротив, на призыв отвести войска от западных рубежей, чтобы снизить напряженность в регионе, переговорщики от Кремля заявили, что для деэскалации Украина должна выполнять Минские соглашения. От НАТО они снова потребовали прекратить любую помощь Украине и дать "гарантии", что она никогда не станет членом Альянса. В противном случае Россия угрожает дать военный ответ на "угрозы своей безопасности".

Абсурдность этой ситуации дает повод как аналитикам, так и дипломатам предполагать, что Москва и вовсе не стремится получить какие-либо уступки в свой адрес, как считалось изначально. Не исключено, что Россия как раз и добивалась, чтобы ей сказали твердое "нет" хотя бы по одному из пунктов предъявленного ультиматума. Чтобы в итоге иметь "моральное право" на дальнейшие шаги. Хотя не факт, что в самом Кремле до конца понимают, какими они будут.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – заявил 11 января президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал ввести превентивные санкции против РФ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В США на этот призыв, по сути, ответили буквально на следующий день. Группа из 26 американских сенаторов-демократов представила законопроект, который должен четко продемонстрировать России цену агрессии. Он предполагает, что санкции против российской экономики и ключевых персоналий будут введены не только в случае открытого вторжения, но и если в целом враждебные действия РФ против Украины продолжатся и будут набирать обороты.

Козырь для Байдена

Еще перед Новым годом в интервью РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что между западными союзниками есть разногласия по пакету санкций против РФ. Прения вызвал не сам факт их необходимости, а варианты, как "разыгрывать эту карту": угрожать России "невыразимыми страданиями" по дипломатическим каналам или же открыто показать всему миру, какое будущее ждет агрессора, если он не умерит свой пыл. США свой выбор, видимо, уже сделали.

"Этот закон абсолютно ясно дает понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину. Именно поэтому мы собрались вместе, чтобы послать четкий сигнал: Путину не нужно обрушивать всю свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнями своих людей в тщетной попытке переписать карту Европы... В конечном счете, самая эффективная санкция против России – это сильная и единая Украина", – отметил основной автор документа, глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

Законопроект, среди прочего, предполагает увеличение помощи Украине на 0,5 млрд долларов. Минобороны США должно ускорить передачу оборонных вооружений украинской армии, среди них техника и оборудование, которые предназначались для Афганистана.

Конкретный список составят после анализа того, что необходимо Украине для эффективной защиты. Перечень летального вооружения в пакете военной помощи предлагают расширить на противокорабельные и зенитные системы, ПТРК, минометы, гранатометы, пулеметы, снайперские винтовки, а также другое оружие и боеприпасы.

Целый раздел посвящен пакету болезненных санкций против РФ. В частности, против российского суверенного долга и ряда ключевых банков. Также страну планируют отключить от международной системы денежных платежей SWIFT. Ограничения могут вводиться против целых секторов и отраслей, включая добычу и производство нефти, газа, угля и других полезных ископаемых. Дополнительно Сенат предлагает в случае необходимости сделать все возможное, чтобы "Северный поток - 2" не начал работу.

Байден сможет сам решать, когда настало время для жестких санкци против Путина (фото: GettyImages)

Отдельно обозначен список официальных лиц, на которых могут быть наложены санкции. Среди них лично президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и ряд других высокопоставленных чиновников по политической и военной вертикали. Под ограничения попадают и должностные лица из подсанкционных отраслей российской экономики.

Что нужно, чтобы эти санкции начали действовать? Личное решение президента США Джо Байдена. В течение 15 дней после вступления закона в силу он должен будет оценить ситуацию в Украине и вокруг нее. Если она, по его мнению, значительно ухудшится по сравнению с 1 декабря прошлого года из-за действий РФ или подконтрольных ей сил, то дальше запускается каскад обязательных санкций. Подразумеваются любые действия, направленные на свержение украинской власти, продолжение оккупации или против суверенитета и территориальной целостности.

В конце документа прописаны и условия, при которых президент США может остановить санкции. Для этого нужно подтверждение, что Россия вывела все свои войска из Украины, которые не находились там до декабря прошлого года. Второй пункт: прекратила поддержку подконтрольных ей сил на оккупированных территориях. И последнее – вошла в процесс мирного урегулирования конфликта с легитимной украинской властью.

Сенаторы предлагают и отдельный "подарок" Путину, который не зависит от решения Байдена. Когда законопроект пройдет все необходимые согласования, у американской администрации будет 180 дней, чтобы подготовить и обнародовать досье на российского президента.

Отчет должен включать всю финансовую информацию о Путине и его ближайшем окружении, источниках их доходов, активах, инвестициях, банковских счетах и бизнес-интересах. Отдельно будут прописаны личные доходы и траты президента РФ и его семьи за период с 2017 по 2021 год. Эту "электронную декларацию" опубликуют на общедоступном веб-сайте.

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Примечательно, что инициатива демократов появилась буквально за пару дней до голосования за двухпартийный документ, согласно которому Байден был бы обязан ввести санкции против "Северного потока - 2". И часть демократов, как пишет WP, готова поддержать это решение. На данном этапе американская администрация этому противится, в том числе опасаясь ухудшить отношения с Германией.

Так что не удивительно, что новый законопроект, который, по сути, позволяет Байдену единолично решать ряд болезненных вопросов во внешней политике, уже получил публичное одобрение Белого дома.

Благодаря ему американский президент решает минимум две задачи. Во-первых, получает козырь для дальнейших переговоров (или принуждения к ним России) по украинскому вопросу. Во-вторых, дает сигнал европейским союзникам и своим однопартийцам, что он готов дать жесткий отпор Путину, если сам посчитает, что время пришло, сохранив при этом позиции в Сенате.