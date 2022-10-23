Кулеба обговорив з Блінкеном "брудну бомбу" Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 жовтня обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеком заяви Росії про "брудну бомбу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського зовнішньополітичного відомства.
"Ми погодилися, що, розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби", РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором", - зазначив дипломат.
За словами Кулеби, вони також обговорили практичні кроки з посилення ППО.
"Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль", - додав очільник МЗС.
Нагадаємо, керівник Міноборони РФ Сергій Шойгу зателефонував низці міністрів західних держав, щоб звинуватити Україну у нібито намірах підірвати "брудну бомбу".
У відповідь президент Володимир Зеленський закликав світ максимально жорстко відреагувати на подібні погрози з боку Росії.
Усе, що відомо про заяву Шойгу - читайте у матеріалі "Брудна бомба". Шойгу розповів свої вигадки міністрам країн НАТО: реакція".
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