Зеленський про погрози Шойгу: світ повинен максимально жорстко відреагувати
Росія була, є і буде джерелом всього брудного і весь світ це чудово розуміє. Тому розповіді голови Міноборони РФ Сергія Шойгу про "брудну бомбу" не мають бути непоміченими і світова спільнота має на них "максимально жорстко відреагувати".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні", - сказав він.
На думку Зеленського, зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати на безпідставні звинувачення Росії у так званих "провокаціях" України.
"Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок - вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне", - вважає президент.
Він також нагадав, що усюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, українці повертають нормальне життя.
"Саме це - про українців. Там, де Україна, - ніколи не знищується життя. А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт - і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", - констатував голова держави.
Як повідомлялося, міністр оборони РФ Сергій Шойгу в неділю, 23 жовтня, провів телефонні розмови з колегами з Франції і Туреччини, Британії, США, яким розповів про "провокації" України, які нібито готуються, з використанням якоїсь "брудної бомби".
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдом і брехнею заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про нібито підготовку України до застосування так званої "брудної бомби". Таку саму думку висловив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.