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Кулеба обсудил с Блинкеном "грязную бомбу" России

Фото: Кулеба обсудил с Блинкеном "грязную бомбу" России (коллаж РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 октября обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеком заявления России о "грязной бомбе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы согласились, что, разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе", РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом", - отметил дипломат.

По словам Кулебы, они также обсудили практические шаги по усилению ПВО.

"Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - добавил глава МИД.

Напомним, руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу позвонил по ряду министров западных государств, чтобы обвинить Украину в якобы намерениях взорвать "грязную бомбу".

В ответ президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные угрозы России.

Все, что известно о заявлении Шойгу, - читайте в материале "Грязная бомба". Шойгу рассказал свои выдумки министрам стран НАТО: реакция".

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