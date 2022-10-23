Кулеба обсудил с Блинкеном "грязную бомбу" России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 октября обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеком заявления России о "грязной бомбе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы согласились, что, разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе", РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом", - отметил дипломат.

По словам Кулебы, они также обсудили практические шаги по усилению ПВО.

"Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - добавил глава МИД.