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Кулеба обговорив з Блінкеном "брудну бомбу" Росії

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Неділя 23 жовтня 2022 23:53
Кулеба обговорив з Блінкеном "брудну бомбу" Росії Фото: Кулеба обговорив з Блінкеном "брудну бомбу" Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 жовтня обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеком заяви Росії про "брудну бомбу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського зовнішньополітичного відомства.

"Ми погодилися, що, розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби", РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором", - зазначив дипломат.

За словами Кулеби, вони також обговорили практичні кроки з посилення ППО.

"Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль", - додав очільник МЗС.

Нагадаємо, керівник Міноборони РФ Сергій Шойгу зателефонував низці міністрів західних держав, щоб звинуватити Україну у нібито намірах підірвати "брудну бомбу".

У відповідь президент Володимир Зеленський закликав світ максимально жорстко відреагувати на подібні погрози з боку Росії.

Усе, що відомо про заяву Шойгу - читайте у матеріалі "Брудна бомба". Шойгу розповів свої вигадки міністрам країн НАТО: реакція".

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