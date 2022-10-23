Кулеба обговорив з Блінкеном "брудну бомбу" Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 жовтня обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеком заяви Росії про "брудну бомбу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського зовнішньополітичного відомства.