Кулеба обсудил с Блинкеном "грязную бомбу" России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 октября обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеком заявления России о "грязной бомбе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского внешнеполитического ведомства.
"Мы согласились, что, разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе", РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом", - отметил дипломат.
По словам Кулебы, они также обсудили практические шаги по усилению ПВО.
"Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - добавил глава МИД.
Напомним, руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу позвонил по ряду министров западных государств, чтобы обвинить Украину в якобы намерениях взорвать "грязную бомбу".
В ответ президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные угрозы России.
Все, что известно о заявлении Шойгу, - читайте в материале "Грязная бомба". Шойгу рассказал свои выдумки министрам стран НАТО: реакция".
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