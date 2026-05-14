Куди в Україні прийдуть грозові дощі, а де буде сухо: прогноз на п'ятницю та вихідні

16:10 14.05.2026 Чт
3 хв
У деяких областях парасольки далеко краще не ховати
aimg Ірина Костенко
Куди в Україні прийдуть грозові дощі, а де буде сухо: прогноз на п'ятницю та вихідні Погода в Україні місцями може бути з дощем (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода в Україні всередині травня залишається мінливою. Хоча похолодання наразі не передбачається, місцями настрій можуть зіпсувати короткочасні дощі з грозами.

Докладніше про погоду в Україні найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Від заморозків до +31: по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" травнева погода

Головне:

  • Опади 15 травня: короткочасні дощі з грозами ймовірні переважно вдень у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті.
  • Суха столиця: у Києві та Київській області в п'ятницю очікується мінлива хмарність, але парасольки не знадобляться - опадів синоптики не прогнозують.
  • Травневе тепло: повітря 15 травня вдень прогріється в середньому до +17...+22°C (у Карпатах і на північному сході буде прохолодніше - до +14...+19°C).
  • Прогноз на вихідні: у суботу грозові дощі ймовірні на заході та сході, тоді як в неділю "вологі" хмари можуть зміститись на Лівобережжя.
  • Денне прогрівання: 16-17 травня стовпчики термометрів можуть підніматися місцями до +24°С.

Де ймовірні грозові дощі 15 травня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж наступної доби - 15 травня - "все ще визначатиме поле зниженого тиску".

При цьому найбільш нестійкою вона буде;

  • у східних областях;
  • у північно-східних областях;
  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті.

Там місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами (переважно в денні години).

"На решті території опадів не прогнозуємо", - повідомили в УкрГМЦ.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у п'ятницю очікується західний, а у західних областях - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря очікується в середньому така:

  • вночі - близько 6-11°С;
  • вдень - близько 17-22°С.

Дещо прохолодніше вдень буде на північному сході країни та у Карпатах - близько 14-19°С.

Куди в Україні прийдуть грозові дощі, а де буде сухо: прогноз на п'ятницю та вихідніПрогноз погоди по Україні на 15 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яка погода буде у п'ятницю в Києві та області

В УкрГМЦ повідомили, що по території міста Києва та Київської області погода впродовж 15 травня буде з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві - 9-11°С;
  • по області - 6-11°С.

Температура повітря завтра вдень:

  • у Києві - 19-21°С;
  • по області - 17-22°С.

Куди в Україні прийдуть грозові дощі, а де буде сухо: прогноз на п'ятницю та вихідніПрогноз погоди на 15 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що може бути з погодою в Україні на вихідних

Згідно з прогнозом погоди від Укргідрометцентру на три доби (15-17 травня), впродовж вихідних днів у деяких регіонах зберігатиметься ймовірність опадів:

  • в суботу, 16 травня - короткочасні дощі та грози можуть бути місцями у східних та західних областях;
  • у неділю, 17 травня - на Лівобережжі.

На решті території - без опадів.

Температура повітря вночі очікується в середньому близько 6-13°С.

Вдень - від 17 до 24 градусів вище нуля.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Київ офіційно прийшло метеорологічне літо - травень не лише "посунув" весну, але і встановив нові спекотні рекорди.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути травень в Україні в цілому та як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.

Читайте також, чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака" (що про це кажуть синоптики).

