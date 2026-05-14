Куди в Україні прийдуть грозові дощі, а де буде сухо: прогноз на п'ятницю та вихідні
Погода в Україні всередині травня залишається мінливою. Хоча похолодання наразі не передбачається, місцями настрій можуть зіпсувати короткочасні дощі з грозами.
Головне:
- Опади 15 травня: короткочасні дощі з грозами ймовірні переважно вдень у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті.
- Суха столиця: у Києві та Київській області в п'ятницю очікується мінлива хмарність, але парасольки не знадобляться - опадів синоптики не прогнозують.
- Травневе тепло: повітря 15 травня вдень прогріється в середньому до +17...+22°C (у Карпатах і на північному сході буде прохолодніше - до +14...+19°C).
- Прогноз на вихідні: у суботу грозові дощі ймовірні на заході та сході, тоді як в неділю "вологі" хмари можуть зміститись на Лівобережжя.
- Денне прогрівання: 16-17 травня стовпчики термометрів можуть підніматися місцями до +24°С.
Де ймовірні грозові дощі 15 травня
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж наступної доби - 15 травня - "все ще визначатиме поле зниженого тиску".
При цьому найбільш нестійкою вона буде;
- у східних областях;
- у північно-східних областях;
- на Закарпатті;
- на Прикарпатті.
Там місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами (переважно в денні години).
"На решті території опадів не прогнозуємо", - повідомили в УкрГМЦ.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер у п'ятницю очікується західний, а у західних областях - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря очікується в середньому така:
- вночі - близько 6-11°С;
- вдень - близько 17-22°С.
Дещо прохолодніше вдень буде на північному сході країни та у Карпатах - близько 14-19°С.
Яка погода буде у п'ятницю в Києві та області
В УкрГМЦ повідомили, що по території міста Києва та Київської області погода впродовж 15 травня буде з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві - 9-11°С;
- по області - 6-11°С.
Температура повітря завтра вдень:
- у Києві - 19-21°С;
- по області - 17-22°С.
Що може бути з погодою в Україні на вихідних
Згідно з прогнозом погоди від Укргідрометцентру на три доби (15-17 травня), впродовж вихідних днів у деяких регіонах зберігатиметься ймовірність опадів:
- в суботу, 16 травня - короткочасні дощі та грози можуть бути місцями у східних та західних областях;
- у неділю, 17 травня - на Лівобережжі.
На решті території - без опадів.
Температура повітря вночі очікується в середньому близько 6-13°С.
Вдень - від 17 до 24 градусів вище нуля.
