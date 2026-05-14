Куда в Украине придут грозовые дожди, а где будет сухо: прогноз на пятницу и выходные

16:10 14.05.2026 Чт
3 мин
В некоторых областях зонтики далеко лучше не прятать
Ирина Костенко
Погода в Украине местами может быть с дождем (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Погода в Украине в середине мая остается переменчивой. Хотя похолодание пока не предполагается, местами настроение могут испортить кратковременные дожди с грозами.

Главное:

  • Осадки 15 мая: кратковременные дожди с грозами вероятны преимущественно днем в восточных, северо-восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье.
  • Сухая столица: в Киеве и Киевской области в пятницу ожидается переменная облачность, но зонтики не понадобятся - осадков синоптики не прогнозируют.
  • Майское тепло: воздух 15 мая днем прогреется в среднем до +17...+22°C (в Карпатах и на северо-востоке будет прохладнее - до +14...+19°C).
  • Прогноз на выходные: в субботу грозовые дожди вероятны на западе и востоке, тогда как в воскресенье "влажные" облака могут сместиться на Левобережье.
  • Дневное прогревание: 16-17 мая столбики термометров могут подниматься местами до +24°С.

Где вероятны грозовые дожди 15 мая

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погоду в Украине в течение следующих суток - 15 мая - "все еще будет определять поле пониженного давления".

При этом наиболее неустойчивой она будет;

  • в восточных областях;
  • в северо-восточных областях;
  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье.

Там местами пройдут кратковременные дожди с грозами (преимущественно в дневные часы).

"На остальной территории осадков не прогнозируем", - сообщили в УкрГМЦ.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в пятницу ожидается западный, а в западных областях - южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ожидается в среднем такая:

  • ночью - около 6-11°С;
  • днем - около 17-22°С.

Несколько прохладнее днем будет на северо-востоке страны и в Карпатах - около 14-19°С.

Куда в Украине придут грозовые дожди, а где будет сухо: прогноз на пятницу и выходныеПрогноз погоды по Украине на 15 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какая погода будет в пятницу в Киеве и области

В УкрГМЦ сообщили, что по территории города Киева и Киевской области погода в течение 15 мая будет с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер ожидается западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью:

  • в Киеве - 9-11°С;
  • по области - 6-11°С.

Температура воздуха завтра днем:

  • в Киеве - 19-21°С;
  • по области - 17-22°С.

Куда в Украине придут грозовые дожди, а где будет сухо: прогноз на пятницу и выходныеПрогноз погоды на 15 мая по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что может быть с погодой в Украине на выходных

Согласно прогнозу погоды от Укргидрометцентра на трое суток (15-17 мая), в течение выходных дней в некоторых регионах будет сохраняться вероятность осадков:

  • в субботу, 16 мая - кратковременные дожди и грозы могут быть местами в восточных и западных областях;
  • в воскресенье, 17 мая - на Левобережье.

На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха ночью ожидается в среднем около 6-13°С.

Днем - от 17 до 24 градусов выше нуля.

