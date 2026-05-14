Куда в Украине придут грозовые дожди, а где будет сухо: прогноз на пятницу и выходные
Погода в Украине в середине мая остается переменчивой. Хотя похолодание пока не предполагается, местами настроение могут испортить кратковременные дожди с грозами.
Главное:
- Осадки 15 мая: кратковременные дожди с грозами вероятны преимущественно днем в восточных, северо-восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье.
- Сухая столица: в Киеве и Киевской области в пятницу ожидается переменная облачность, но зонтики не понадобятся - осадков синоптики не прогнозируют.
- Майское тепло: воздух 15 мая днем прогреется в среднем до +17...+22°C (в Карпатах и на северо-востоке будет прохладнее - до +14...+19°C).
- Прогноз на выходные: в субботу грозовые дожди вероятны на западе и востоке, тогда как в воскресенье "влажные" облака могут сместиться на Левобережье.
- Дневное прогревание: 16-17 мая столбики термометров могут подниматься местами до +24°С.
Где вероятны грозовые дожди 15 мая
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погоду в Украине в течение следующих суток - 15 мая - "все еще будет определять поле пониженного давления".
При этом наиболее неустойчивой она будет;
- в восточных областях;
- в северо-восточных областях;
- на Закарпатье;
- на Прикарпатье.
Там местами пройдут кратковременные дожди с грозами (преимущественно в дневные часы).
"На остальной территории осадков не прогнозируем", - сообщили в УкрГМЦ.
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в пятницу ожидается западный, а в западных областях - южный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ожидается в среднем такая:
- ночью - около 6-11°С;
- днем - около 17-22°С.
Несколько прохладнее днем будет на северо-востоке страны и в Карпатах - около 14-19°С.
Какая погода будет в пятницу в Киеве и области
В УкрГМЦ сообщили, что по территории города Киева и Киевской области погода в течение 15 мая будет с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер ожидается западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
- в Киеве - 9-11°С;
- по области - 6-11°С.
Температура воздуха завтра днем:
- в Киеве - 19-21°С;
- по области - 17-22°С.
Что может быть с погодой в Украине на выходных
Согласно прогнозу погоды от Укргидрометцентра на трое суток (15-17 мая), в течение выходных дней в некоторых регионах будет сохраняться вероятность осадков:
- в субботу, 16 мая - кратковременные дожди и грозы могут быть местами в восточных и западных областях;
- в воскресенье, 17 мая - на Левобережье.
На остальной территории - без осадков.
Температура воздуха ночью ожидается в среднем около 6-13°С.
Днем - от 17 до 24 градусов выше нуля.
