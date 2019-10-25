ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кучма заявил о неспособности "формулы Штайнмайера" обеспечить мир на Донбассе

Новости » Политика    25.10.2019 - 19:45
Кучма заявил о неспособности "формулы Штайнмайера" обеспечить мир на Донбассе
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

По мнению Кучмы, для реализации мира на Донбассе необходима помощь иностранных лидеров

Второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. Об этом он заявил во время выступления в Чернигове, передает "Укринформ".

По его словам, "формула Штайнмайера" не способна обеспечить мир на Донбассе. Он также отметил, что на данный момент невозможно провести выборы в ОРДЛО без предварительного вывода войск, так как туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая, а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся. Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - сказал Кучма.

Как отметил политик, восстановление мира на Донбассе в значительной степени зависит от лидеров европейских стран и США.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".

Также сообщалось, что в Германии пока не имеют точных дат проведения встречи в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, нормандская встреча пройдет лишь после разведения сил на трех участках.

В Киеве начался марш против капитуляции "Формула Штайнмайера" в ближайшее время не будет реализована, - нардеп
Новости Украины Леонид Кучмаформула Штайнмайера
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь