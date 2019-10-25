ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кучма заявив про нездатність "формули Штайнмайера" забезпечити мир на Донбасі

Новини » Політика    25.10.2019 - 19:45
Кучма заявив про нездатність "формули Штайнмайера" забезпечити мир на Донбасі
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів

Другий президент України і представник країни в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою миру. Про це він заявив під час виступу в Чернігові, передає "Укринформ".

За його словами, "формула Штайнмайера" не здатна забезпечити мир на Донбасі. Він також зазначив, що на даний момент неможливо провести вибори в ОРДЛО без попереднього виведення військ, так як туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.

"Формула Штайнмайера до світу на Донбасі не приведе, тому що це не формула миру. Це формула на час політична або така, а раптом ми дотиснемо українців, вони на нього погодяться, і ми розвернемося. Це взагалі "здати нас з потрохами", так сказати", - сказав Кучма.

Як зазначив політик, відновлення миру на Донбасі в значній мірі залежить від лідерів європейських країн і США.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представник України Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ погодили радники голів "нормандської четвірки".

Також повідомлялося, що в Німеччині поки не мають точних дат проведення зустрічі в нормандському форматі за рішенням ситуації на Донбасі. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, нормандська зустріч пройде лише після розведення сил на трьох ділянках.

У Києві почався марш проти капітуляції "Формула Штайнмаєра" найближчим часом не буде реалізована, - нардеп
Новини України Леонід Кучмаформула Штайнмаєра
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся