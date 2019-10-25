Кучма заявив про нездатність "формули Штайнмайера" забезпечити мир на Донбасі

Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів

Другий президент України і представник країни в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою миру. Про це він заявив під час виступу в Чернігові, передає "Укринформ".

За його словами, "формула Штайнмайера" не здатна забезпечити мир на Донбасі. Він також зазначив, що на даний момент неможливо провести вибори в ОРДЛО без попереднього виведення військ, так як туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.

"Формула Штайнмайера до світу на Донбасі не приведе, тому що це не формула миру. Це формула на час політична або така, а раптом ми дотиснемо українців, вони на нього погодяться, і ми розвернемося. Це взагалі "здати нас з потрохами", так сказати", - сказав Кучма.

Як зазначив політик, відновлення миру на Донбасі в значній мірі залежить від лідерів європейських країн і США.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представник України Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ погодили радники голів "нормандської четвірки".

Також повідомлялося, що в Німеччині поки не мають точних дат проведення зустрічі в нормандському форматі за рішенням ситуації на Донбасі. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, нормандська зустріч пройде лише після розведення сил на трьох ділянках.