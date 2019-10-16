Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Формула Штайнмайера" может быть имплементирована после нового года

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил во время визита в Латвию, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, это возможно после обсуждения в нормандском формате, когда все стороны поддержат прекращение военных действий.

"Формулу Штайнмайера" регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Он действует до 31 декабря 2019 года. "Формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся как мы регулируем дальше. Если все стороны, и российская сторона, хочет остановить эту страшную трагедию, эту войну, если мы об этом договоримся мы будем говорить об имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе. Закон об особом статусе мы будем обсуждать в парламенте. Пока рано говорить об этих шагах. Первые шаги это прекращение огня, обмен пленными", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что дальнейшие шаги по имплементации возможны после разведения войск на Донбассе.

"В направлении обмена пленными у нас есть определенные результаты. первый шаг сделан. Второй шаг - это разведение. Если 7 дней тишины, если все мы будем готовы к разведению, не только наша сторона, тогда будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать", - сказал Зеленский.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 16 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что, по словам Зеленского, если нормандский формат будет отложен, Украина будет искать альтернативу. Одной из альтернатив являются прямые переговоры с Путиным.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 14 октября прошел марш против подписания "формулы Штайнмайера".