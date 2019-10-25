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В Германии не имеют точных дат нормандской встречи

Новости » Политика    25.10.2019 - 15:21
В Германии не имеют точных дат нормандской встречи
Фото: Ульрике Деммер (bundesregierung.de)

В немецком правительстве заявляют, что подготовка к саммиту продолжается

В Германии пока не имеют точных дат проведения встречи в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам представительницы федерального правительства Ульрике Деммер, Берлин не отказывается от планов по подготовке к нормандскому саммиту с участием представителей Украины, Германии, Франции и России.

"Так, само собой (саммит готовится - ред.)", - заявила она.

Однако Деммер добавила, что не может назвать точные сроки проведения встречи в нормандском формате.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в данный момент подготовка к встрече в нормандском формате приостановлена в связи с запросами одной из сторон. Тогда же Песков добавил, что пока нет никаких определенных сроков проведения нормандского саммита.

Также РБК-Украина писало, что во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель российский поезидент Владимир Путин выдвинул ряд требований по саммиту в нормандском формате. В частности, Путин настаивает на имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также на разведении сил на Донбассе.

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Новости Украины Германиянормандский формат
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