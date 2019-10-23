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Зеленский: нормандский саммит будет после разведения на трех участках

Новости » Политика    23.10.2019 - 18:02
Зеленский: нормандский саммит будет после разведения на трех участках
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что встреча пройдет после разведения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. Об этом он заявил в интервью изданию "Сегодня".

Зеленский отметил, что стороны договорились о саммите "нормандской четверки" после того, как будет согласована "формула Штайнмайера" и будут разведены силы на трех участках.

"На одном участке, вы знаете, в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна", - отметил Зеленский.

Отметим, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка саммита "нормандской четверки" приостановилась из-за запросов одной из сторон. Предположительно, речь идет о требовании Украины распустить "самопровозглашенные республики Донбасса".

Напомним, ранее Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийсаммитНормандская четверка
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