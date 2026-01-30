Куба зробила заяву після оголошення Трампом надзвичайного стану

"Ми засуджуємо перед усім світом цей брутальний акт агресії проти Куби та її народу, який уже понад 65 років зазнає найтривалішої й найжорстокішої економічної блокади, що будь-коли застосовувалася проти цілої нації", - заявив глава МЗС.

За його словами, нині розглядається можливість запровадження повної блокади постачання палива до країни. Для виправдання таких кроків, зазначив Родрігес, використовується "довгий список брехні", покликаний представити Кубу як загрозу, якою вона не є.

У Гавані вважають, що єдиною реальною загрозою миру, безпеці та стабільності в регіоні залишається політика США.

"Єдиний зловмисний вплив у Нашій Америці - це вплив уряду США, який намагається підкорити народи та країни своїй волі, позбавити їх ресурсів, суверенітету та незалежності", - наголосив очільник МЗС Куби.

Також у заяві йдеться, що Сполучені Штати вдаються до шантажу та примусу інших держав, змушуючи їх приєднуватися до політики блокади проти Куби.

Країнам, які відмовляються підтримувати ці обмеження, за словами Родрігеса, погрожують запровадженням довільних і зловмисних мит, що порушують норми вільної торгівлі.