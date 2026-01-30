Куба зробила заяву після оголошення Трампом надзвичайного стану

Куба зробила жорстку заяву щодо дій США, звинувативши Вашингтон у підготовці нової хвилі економічного тиску та можливій повній блокаді постачання палива на острів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Куби Бруно Родрігеса у соцмережі Х.
"Ми засуджуємо перед усім світом цей брутальний акт агресії проти Куби та її народу, який уже понад 65 років зазнає найтривалішої й найжорстокішої економічної блокади, що будь-коли застосовувалася проти цілої нації", - заявив глава МЗС.
За його словами, нині розглядається можливість запровадження повної блокади постачання палива до країни. Для виправдання таких кроків, зазначив Родрігес, використовується "довгий список брехні", покликаний представити Кубу як загрозу, якою вона не є.
У Гавані вважають, що єдиною реальною загрозою миру, безпеці та стабільності в регіоні залишається політика США.
"Єдиний зловмисний вплив у Нашій Америці - це вплив уряду США, який намагається підкорити народи та країни своїй волі, позбавити їх ресурсів, суверенітету та незалежності", - наголосив очільник МЗС Куби.
Також у заяві йдеться, що Сполучені Штати вдаються до шантажу та примусу інших держав, змушуючи їх приєднуватися до політики блокади проти Куби.
Країнам, які відмовляються підтримувати ці обмеження, за словами Родрігеса, погрожують запровадженням довільних і зловмисних мит, що порушують норми вільної торгівлі.
На початку 2026 року відносини між США та Кубою різко загострилися. Президент Дональд Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова.
Зокрема, Кубу знову включили до списку держав-спонсорів тероризму та відновили жорсткі обмеження на фінансові операції з кубинськими компаніями.
Після операції у Венесуелі в США різко висловилися про кубинський уряд, назвавши його "великою проблемою".
У Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.
Крім того, президент Куби Мігель Діас-Канель жорстко відреагував на заклики Трампа до укладення угоди з Вашингтоном.
Вже сьогодні президент Сполучених Штатів оголосив надзвичайний стан у країні через загрозу національній безпеці, яка походить від Куби.
Він заявив, що дії кубинського уряду безпосередньо загрожують національній безпеці та зовнішній політиці США.
За даними Politico, у США розглядають радикальний сценарій - повне перекриття морських шляхів постачання нафти до Куби для посилення економічного тиску.