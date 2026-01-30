Куба сделала заявление после объявления Трампом чрезвычайного положения

"Мы осуждаем перед всем миром этот грубый акт агрессии против Кубы и ее народа, который уже более 65 лет испытывает самую длительную и жестокую экономическую блокаду, которая когда-либо применялась против целой нации", - заявил глава МИД.

По его словам, сейчас рассматривается возможность введения полной блокады поставок топлива в страну. Для оправдания таких шагов, отметил Родригес, используется "длинный список лжи", призванный представить Кубу как угрозу, которой она не является.

В Гаване считают, что единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика США.

"Единственное злонамеренное влияние в Нашей Америке - это влияние правительства США, которое пытается подчинить народы и страны своей воле, лишить их ресурсов, суверенитета и независимости", - подчеркнул глава МИД Кубы.

Также в заявлении говорится, что Соединенные Штаты прибегают к шантажу и принуждению других государств, заставляя их присоединяться к политике блокады против Кубы.

Странам, которые отказываются поддерживать эти ограничения, по словам Родригеса, угрожают введением произвольных и злонамеренных пошлин, нарушающих нормы свободной торговли.