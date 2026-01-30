RU

Куба сделала заявление после объявления Трампом чрезвычайного положения

Фото: глава МИД Кубы Бруно Родригес (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Куба сделала жесткое заявление относительно действий США, обвинив Вашингтон в подготовке новой волны экономического давления и возможной полной блокаде поставок топлива на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса в соцсети Х.

"Мы осуждаем перед всем миром этот грубый акт агрессии против Кубы и ее народа, который уже более 65 лет испытывает самую длительную и жестокую экономическую блокаду, которая когда-либо применялась против целой нации", - заявил глава МИД.

По его словам, сейчас рассматривается возможность введения полной блокады поставок топлива в страну. Для оправдания таких шагов, отметил Родригес, используется "длинный список лжи", призванный представить Кубу как угрозу, которой она не является.

В Гаване считают, что единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика США.

"Единственное злонамеренное влияние в Нашей Америке - это влияние правительства США, которое пытается подчинить народы и страны своей воле, лишить их ресурсов, суверенитета и независимости", - подчеркнул глава МИД Кубы.

Также в заявлении говорится, что Соединенные Штаты прибегают к шантажу и принуждению других государств, заставляя их присоединяться к политике блокады против Кубы.

Странам, которые отказываются поддерживать эти ограничения, по словам Родригеса, угрожают введением произвольных и злонамеренных пошлин, нарушающих нормы свободной торговли.

 

США против Кубы

В начале 2026 года отношения между США и Кубой резко обострились. Президент Дональд Трамп утвердил меморандум об усилении санкций против острова.

В частности, Кубу снова включили в список государств-спонсоров терроризма и восстановили жесткие ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями.

После операции в Венесуэле в США резко высказались о кубинском правительстве, назвав его "большой проблемой".

В Гаване после угроз из Белого дома заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.

Кроме того, президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призывы Трампа к заключению соглашения с Вашингтоном.

Уже сегодня президент Соединенных Штатов объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которая исходит от Кубы.

Он заявил, что действия кубинского правительства непосредственно угрожают национальной безопасности и внешней политике США.

По данным Politico, в США рассматривают радикальный сценарий - полное перекрытие морских путей поставок нефти на Кубу для усиления экономического давления.

