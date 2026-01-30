ua en ru
Трамп оголосив НС через Кубу: країнам, які постачають нафту, загрожують мита

П'ятниця 30 січня 2026 02:12
Трамп оголосив НС через Кубу: країнам, які постачають нафту, загрожують мита Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у країні. Підписаний указ дасть змогу Вашингтону запровадити мита проти країн, які продають або постачають нафту на Кубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У своєму указі Трамп наголосив, що несе першорядний обов'язок захищати національну безпеку і зовнішню політику США. Куба ж - несе загрозу Штатам.

"Я вважаю, що політика, практика і дії уряду Куби являють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів, джерело якої повністю або значною мірою знаходиться за межами Сполучених Штатів", - заявив президент США.

Він наголосив, що режим підтримує зв'язки з багатьма ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами і зловмисними суб'єктами, які виступають проти США. Причому йдеться, зокрема, про уряд РФ, Китаю, Ірану, ХАМАС і Хезболли.

Трамп додав, що Куба відкрито надає притулок небезпечним супротивникам США, запрошуючи їх розміщувати на своїй території "складні військові та розвідувальні об'єкти, які безпосередньо загрожують" нацбезпеці Сполучених Штатів.

"На Кубі знаходиться найбільший російський об'єкт радіоелектронної розвідки, який намагається викрасти секретну інформацію, що становить національну загрозу для США. Куба продовжує розвивати глибоке співробітництво в галузі розвідки та оборони з КНР. Куба вітає транснаціональні терористичні групи, такі як Хезболла і ХАМАС, створюючи безпечне середовище для цих зловмисних угруповань", - йдеться в указі.

Далі Трамп додав, що через загрозу нацбезпеці США з боку Куби, він вважає, що необхідно встановити тарифну систему проти країн, які допомагають острову з нафтою.

"Починаючи з дати набрання чинності цим розпорядженням, на товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, які є продукцією будь-якої іншої країни, що прямо або побічно продає або в інший спосіб поставляє нафту на Кубу, може бути запроваджено додаткову адвалорну ставку мита згідно з підпунктами (b) і (c) цього розділу", - ідеться в документі.

Трамп погрожує Кубі

Нагадаємо, після успіху у викраденні президента Венесуели Ніколаса Мадуро, президент США Дональд Трамп частково переключив свою увагу на Кубу.

Зокрема, 11 січня він заявив, що на острів більше не потраплять "нафта і гроші", а також висунув Гавані вимогу "укласти угоду, поки не пізно".

За кілька днів президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що зовнішній тиск неприйнятний для його країни, таким чином відкинувши пропозицію Трампа.

