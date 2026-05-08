США хочуть підкупити кубинців безплатним інтернетом, - AP

Сполучені Штати наразі не розглядають можливість негайного початку військової операції проти Куби. Попри різку риторику президента Трампа, Білий дім фокусується на економічних важелях та дипломатичних пропозиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За даними джерел агенції, Вашингтон підготував для острова масштабний пакет підтримки. Мова йде про десятки мільйонів доларів прямої гуманітарної допомоги. Окремим пунктом стоїть технологічний прорив: США пропонують усім кубинцям безплатний доступ до супутникового інтернету Starlink терміном на два роки. Також план передбачає відновлення інфраструктури та підтримку сільського господарства.

Проте Куба досі не дала остаточної відповіді. Умови Вашингтона передбачають зміни, яким комуністичний режим чинив опір десятиліттями, пише AP.

Американські чиновники налаштовані скептично, адже вони не вірять, що Гавана легко погодиться на таку угоду. Час для роздумів у кубинського уряду ще є, але Трамп може змінити рішення будь-якої миті. Військові варіанти залишаються на столі у президента.

Чого вимагає Білий дім від режиму

Список вимог США є чітким і керівництво Куби має виконати наступні умови:

негайно звільнити всіх політичних в'язнів;

припинити релігійні та політичні репресії всередині країни;

відкрити економіку для інвестицій американського приватного сектору.

Вашингтон особливо турбує зростаючий вплив Росії та Китаю на острові. Мова йде про співпрацю у сфері розвідки та логістики, що загрожує національній безпеці Сполучених Штатів.

Позиція Куби щодо зміни режиму

Кубинські дипломати відмовляються обговорювати внутрішні справи країни. Будь-які вимоги щодо зміни політичного устрою в Гавані сприймають як ультиматум.

"Переговори з таких питань, як зміна режиму чи усунення президента, неможливі. Жодних внутрішніх справ Куби на столі переговорів не буде", - заявив посол Куби в ООН Ернесто Соберон Гусман.

Він також додав, що Гавана не збирається підкорятися тиску США щодо звільнення в'язнів. Кубинське керівництво вже готується до найгірших сценаріїв. Острів перебуває у стані очікування на випадок, якщо Трамп вирішить реалізувати свої погрози про військове втручання.