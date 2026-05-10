Если РФ вернется к массированным атакам, Украина ответит зеркально, - Зеленский
Украина два дня воздерживается от дальнобойных действий, поскольку РФ не осуществляла массированных атак. Однако, если Москва вернется к полноформатной войне, Киев ответит зеркально.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
"Приятно, что по состоянию на сейчас, за сегодня не было массированных атак - ракетных ударов, авиационных. Но во фронтовых районах, в громадах вблизи фронта покоя не было. Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были дроновые удары различных типов на фронте", - сказал президент.
Он отметил, что за вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и почти 10 тысяч ударов дронами камикадзе.
"То есть на фронте российская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно", - говорит Зеленский.
Также президент проинформировал, что вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие массированных атак со стороны РФ.
Зеленский анонсировал, что Киев и в дальнейшем будет реагировать зеркально, но если враг вернется к дальнобойным атакам, то и ответ Украины будет мгновенным.
"В дальнейшем мы будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне - наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимыми. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение - мы это показали своей дальнобойностью. Украина в этом отношении ведет себя всегда четко и честно", - резюмировал президент.
Что предшествовало
Напомним, в начале этой недели в Минобороны России заявили, что объявляют перемирие на 8 и 9 мая. Но Владимир Зеленский предложил не ждать этих дат и начать режим "тишины" 6-го числа, который россияне в конце концов нарушили. Поэтому 7 и 8 числа Украина действовала зеркально.
Но к вечеру 8 мая президент США Дональд Трамп анонсировал, что по его просьбе Украина и Россия все-таки достигли договоренности о трехдневном перемирии - 9, 10 и 11 мая.
После этого Зеленский подтвердил слова Трампа и объявил, что кроме перемирия состоится обмен пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, президент издал указ о разрешении провести россиянам парад в Москве, исключив Красную площадь из целей Украины.
Еще чуть позже Дональд Трамп пообщался с журналистами и не исключил, что перемирие может быть продлено.