Якщо Путін думає, що може тягнути час, він помилився, - глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав диктатора РФ Володимира Путіна провести швидкі двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і попередив про можливі подальші санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Якщо президент Путін думає, що може тягнути час, він помилився", - заявив Вадефул на зустрічі зі своїм хорватським колегою Горданом Грлічем Радманом у Загребі.

Зустріч Зеленського та Путіна

Після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував провести двосторонню зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним замість тристоронніх переговорів.

За даними ЗМІ, Кремль пропонував Москву як місце проведення, але Зеленський відмовився. Білий дім розглядав Будапешт, проте офіційного підтвердження поки немає.

Президент України наполягає, що зустріч має відбутися на нейтральній території в Європі - Австрія чи Швейцарія, а також не виключає Туреччину. У МЗС Росії заявляють, що Путін готовий зустрітися "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

На даний момент Україна та РФ не наблизилися до проведення саміту. Зустріч можлива лише після узгодження порядку денного, а Зеленський переконаний, що російська сторона робить усе, щоб вона не відбулася.

Трамп не планує бути присутнім на зустрічі, зазначивши, що спершу треба побачити, як лідери працюватимуть разом.

Тим часом Євросоюз на наступному саміті розгляне використання доходів від заморожених російських активів та прийняття 19-го пакету антиросійських санкцій.