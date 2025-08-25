ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Якщо Путін думає, що може тягнути час, він помилився, - глава МЗС Німеччини

Понеділок 25 серпня 2025 16:18
UA EN RU
Якщо Путін думає, що може тягнути час, він помилився, - глава МЗС Німеччини Фото: Йоханн Вадефул (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав диктатора РФ Володимира Путіна провести швидкі двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і попередив про можливі подальші санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Якщо президент Путін думає, що може тягнути час, він помилився", - заявив Вадефул на зустрічі зі своїм хорватським колегою Горданом Грлічем Радманом у Загребі.

За словами міністра, тиск на Росію необхідно продовжувати.

Європейський Союз уже готує 19-й пакет санкцій проти Кремля для посилення міжнародного тиску.

Зустріч Зеленського та Путіна

Після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував провести двосторонню зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним замість тристоронніх переговорів.

За даними ЗМІ, Кремль пропонував Москву як місце проведення, але Зеленський відмовився. Білий дім розглядав Будапешт, проте офіційного підтвердження поки немає.

Президент України наполягає, що зустріч має відбутися на нейтральній території в Європі - Австрія чи Швейцарія, а також не виключає Туреччину. У МЗС Росії заявляють, що Путін готовий зустрітися "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

На даний момент Україна та РФ не наблизилися до проведення саміту. Зустріч можлива лише після узгодження порядку денного, а Зеленський переконаний, що російська сторона робить усе, щоб вона не відбулася.

Трамп не планує бути присутнім на зустрічі, зазначивши, що спершу треба побачити, як лідери працюватимуть разом.

Тим часом Євросоюз на наступному саміті розгляне використання доходів від заморожених російських активів та прийняття 19-го пакету антиросійських санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили