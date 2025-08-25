ua en ru
Тиск на Москву: ЄС планує нові санкції і підсилення військової підтримки України

Понеділок 25 серпня 2025 09:42
Тиск на Москву: ЄС планує нові санкції і підсилення військової підтримки України Фото: ЄС обговорить використання доходів від заморожених активів РФ і 19-й пакет санкцій (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Європейський союз на наступному саміті планує розглянути можливості використання доходів від заморожених російських активів, а також прийняття 19-го пакету антиросійських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє Politico, зустрічі міністрів оборони відбудуться у четвер і п’ятницю.

Вони обговорять посилення військової підтримки Києва та допомогу українській збройовій промисловості.

У заході візьмуть участь головний дипломат ЄС Кая Каллас і заступник генерального секретаря НАТО.

У суботу заплановано засідання міністрів закордонних справ.

За інформацією датського головування, серед ключових тем – тиск на Росію для примушення Москви до перемир’я та обговорення можливих напрямків використання доходів від заморожених активів.

На сьогодні Україна отримує прибуток від цих коштів, тоді як процес конфіскації приблизно 275 млрд євро фактично зайшов у глухий кут.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Росії проти України, ЄС ввів вже 18-й пакет санкцій проти країни-агресора і ось вже готується 19-й.

Крім того, уповноважений з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що Україна передала Брюсселю свої пропозиції щодо того, що має бути включено до нового списку обмежувальних заходів.

