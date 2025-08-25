Если Путин думает, что может тянуть время, он ошибся, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул призвал диктатора РФ Владимира Путина провести быстрые двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и предупредил о возможных дальнейших санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Европейский Союз уже готовит 19-й пакет санкций против Кремля для усиления международного давления.

"Если президент Путин думает, что может тянуть время, он ошибся", - заявил Вадефул на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Загребе.

Встреча Зеленского и Путина

После саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил провести двустороннюю встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным вместо трехсторонних переговоров.

По данным СМИ, Кремль предлагал Москву как место проведения, но Зеленский отказался. Белый дом рассматривал Будапешт, однако официального подтверждения пока нет.

Президент Украины настаивает, что встреча должна состояться на нейтральной территории в Европе - Австрия или Швейцария, а также не исключает Турцию. В МИД России заявляют, что Путин готов встретиться "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

На данный момент Украина и РФ не приблизились к проведению саммита. Встреча возможна только после согласования повестки дня, а Зеленский убежден, что российская сторона делает все, чтобы она не состоялась.

Трамп не планирует присутствовать на встрече, отметив, что сначала надо увидеть, как лидеры будут работать вместе.

Тем временем Евросоюз на следующем саммите рассмотрит использование доходов от замороженных российских активов и принятие 19-го пакета антироссийских санкций.