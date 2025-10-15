Шпигунство і "тіньовий флот": Росія нарощує провокації в Європі

Західні спецслужби фіксують використання Росією "тіньового флоту" як платформи для запуску безпілотників у повітряний простір країн ЄС і НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО в Telegram.
У Польщі двом громадянам Росії висунули обвинувачення у шпигунстві на користь ФСБ. За даними слідства, у 2022 році вони збирали й передавали російській розвідці інформацію про російських опозиціонерів, які перебувають у Польщі, а також про осіб та інституції, що їм допомагають.
Паралельно західні спецслужби фіксують використання росією "тіньового флоту" як платформи для запуску безпілотників у повітряний простір країн ЄС і НАТО.
Починаючи з вересня дрони з'являються над аеропортами Данії, Норвегії, Німеччині, Бельгії та інших держав.
Європарламент уже вказав на причетність Росії до цих інцидентів.
"Мета таких дій - багаторівнева дестабілізація: розвідка та диверсії під "правдоподібним запереченням", тестування систем ППО та цивільної авіаційної безпеки, тиск на союзників України й розхитування довіри до інституцій. Ритуальне "перефарбування" суден, вимкнені транспондери, зміна маршрутів і використання криптовалют - елементи однієї гібридної схеми", - ідеться в інформації ЦПД.
Раніше Центр повідомляв, що так званий "тіньовий флот" РФ не лише обходить санкції, а й становить екологічну та безпекову загрозу.
"Окрім зафіксованих нафтових плям біля берегів Європи, нинішні сигнали про безпілотну розвідку з борту таких танкерів підтверджують, що ці судна є інструментом ширшої гібридної операції, яка поєднує шпигунство, саботаж та інформаційний тиск", - перековані аналітики ЦПД.
Раніше РБК-Україна з посиланням на Bloomberg повідомляло, що ЄС готує санкції через фальшиві прапори. Агентство ознайомилося з документами, які передбачають санкції проти трьох компаній. Вони надавали підроблені прапори Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена щонайменше восьми суднам, що вже перебувають під санкціями.
Видання The New York Times писало, що кожний шостий танкер у світі зараз належить до російського "тіньового флоту". Загалом його кількість становить приблизно 17% від кількості діючих танкерів у всьому світі.
При цьому на початку 2025 року, за оцінками аналітиків, російський "тіньовий флот" налічував 940 суден. Це було на 45% більше, аніж на початку 2024 року. Середній вік суден "тіньового флоту" перевищує 20 років - тоді як для "легального" танкерного флоту ця цифра становить 13 років.