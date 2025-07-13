Росія вже могла отримати від КНДР понад 12 млн снарядів, - розвідка Південної Кореї

Північна Корея продовжує постачання артилерійських снарядів до Росії. Загалом Пхеньян міг передати країні-агресору понад 12 млн снарядів.

Про це йдеться у звіті Агентства військової розвідки (DIA) Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Постачання звичайної зброї та перекидання північнокорейських солдатів у Росію почалося ще в жовтні минулого року.

" Якщо розраховувати по 152-мм снарядах, то (кількість поставлених снарядів - ред.) імовірно сягнула понад 12 мільйонів ", - уточнили в DIA.

Дані південнокорейської розвідки свідчать, що Північна Корея поставила Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

Допомога Росії від КНДР

Нагадаємо, тільки вчора, 12 липня, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея забезпечує для Росії майже половину боєприпасів.

Він зазначив, що у КНДР величезні запаси. При цьому виробництво зброї триває щодня.

Водночас глава КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який перебуває зараз у Північній Кореї, запевнив, що його країна готова підтримати дії Москви для "усунення першопричин української кризи".

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