ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія могла відновити таємні поставки зброї з КНДР

РФ, КНДР, П'ятниця 03 жовтня 2025 04:17
UA EN RU
Росія могла відновити таємні поставки зброї з КНДР Ілюстративне фото: Росія могла відновити таємне постачання зброї з КНДР (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Росія може відновити таємні поставки озброєнь з Північної Кореї після двомісячної перерви. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію NK Pro.

Згідно з аналізом супутникових зображень Planet Labs, судно Lady R, що перебуває під міжнародними санкціями за участь у незаконних операціях зі зброєю, знову зафіксоване в північно-східному порту Расон. Цей візит став першим за останні два місяці і, як вважають експерти, може свідчити про підготовку до нового завантаження.

Деталі переміщень судна

За даними аналітиків, 2 жовтня судно вивантажило контейнери в порту Расон. До цього воно заходило в російський порт Східний, де перебувало з 24 по 26 вересня, готуючись до рейсу. Уже наступного дня Lady R могла переміститися до сусіднього пірсу, де з середини вересня накопичувалися нові контейнери.

Невідомий вміст вантажів

Точний вміст контейнерів, які транспортуються з серпня 2023 року, залишається невизначеним. При цьому експерти припускають, що йдеться про військові поставки, які можуть здійснюватися не тільки морським шляхом, а й через залізничне сполучення між Росією і Північною Кореєю.

Версія про маскування

Аналітики звертають увагу, що тривале зберігання контейнерів на причалі без негайного відвантаження може означати їх порожнечу або використання як прикриття для інших видів вантажів. Така тактика дає змогу ускладнити відстеження реального призначення перевезень.

Нагадуємо, що північнокорейський керівник Кім Чен Ин заявив про плани наростити потенціал ядерних сил країни. За його словами, розвиток так званого "щита і меча" розглядається в Пхеньяні як ключове завдання державної політики.

Зазначимо, що США запровадили додаткові санкції проти влади Північної Кореї та М'янми, звинувативши їх у співпраці та отриманні прибутку, який Пхеньян спрямовує на розвиток програм зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація КНДР
Новини
Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи
Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим