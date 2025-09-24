РФ обстрілює Херсон північнокорейськими "касетками", - Defense Express
Російські окупанти почали використовувати для обстрілів Херсону касетні боєприпаси виробництва КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Defense Express та Нацполіцію Херсона.
Вперше фото касетних боєприпасів після обстрілу Херсону опублікувала поліція. За даними правоохоронців, боєприпаси знайшли в прибережних районах міста. Поліція показала фото, маркування на боєприпасах було затерте.
Після цього фото боєприпасів опублікував місцевий канал "СПЖ Водограй". На цих фото чудово можна побачити ієрогліфи на корпусах суббоєприпасів з "касетки", що доводить - це снаряди виробництва саме КНДР.
Видання DE зазначає, що існує поширена думка: касетні боєприпаси можуть запускатися з переданих російським окупантам північнокорейських 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М1991. Також можливе використання росіянами копії радянського БМ-21 "Град" - ВМ-11.
"Але з боку Defense Express зазначимо, що достеменно відомо - РФ отримали з КНДР й касетні 107-мм реактивні снаряди для Type-75. Також ці боєприпаси вже давно й активно використовуються ворогом", - сказано у матеріалі.
Що КНДР поклало у свої "касетки"
Суббоєприпас, який використовується в касетних снарядах КНДР, отримав умовне позначення JU-90. Попередньо, це не дуже вдала спроба КНДР скопіювати американський суббоєприпас М42, яким споряджують касетні снаряди М483 та M864 для 155-мм артилерійських гармат.
В північнокорейському JU-90 було максимально спрощено та здешевлено ключові елементи, які відповідають за бойову ефективність суббоєприпасу. Заміна елементів на їхні примітивні аналоги призвела до того, що дуже багато JU-90 не розривається, що у підсумку становить величезну небезпеку для цивільного населення.
"Саме тому у поліції попереджають, що цих суббоєприпасів категорично заборонено торкатися та переміщувати, а при знаходженні необхідно повідомити про це відповідні служби", - пише видання.
Постачання з КНДР для російського режиму
Зазначимо, що КНДР вже кілька років забезпечує російських окупантів зброєю, боєприпасами та військовою технікою для ведення війни в Україні. Зокрема росіяни могли отримати від Північної Кореї понад 12 млн артилерійських снарядів.
12 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що наразі КНДР забезпечує для Росії майже половину боєприпасів з тієї кількості, яку росіяни використовують на війні.