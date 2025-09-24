РФ обстрілює Херсон північнокорейськими "касетками", - Defense Express

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Defense Express та Нацполіцію Херсона .

Вперше фото касетних боєприпасів після обстрілу Херсону опублікувала поліція. За даними правоохоронців, боєприпаси знайшли в прибережних районах міста. Поліція показала фото, маркування на боєприпасах було затерте.

Фото: Національна поліція Херсону

Після цього фото боєприпасів опублікував місцевий канал "СПЖ Водограй". На цих фото чудово можна побачити ієрогліфи на корпусах суббоєприпасів з "касетки", що доводить - це снаряди виробництва саме КНДР.

Фото: "СПЖ Водограй" / Telegram

Видання DE зазначає, що існує поширена думка: касетні боєприпаси можуть запускатися з переданих російським окупантам північнокорейських 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М1991. Також можливе використання росіянами копії радянського БМ-21 "Град" - ВМ-11.

"Але з боку Defense Express зазначимо, що достеменно відомо - РФ отримали з КНДР й касетні 107-мм реактивні снаряди для Type-75. Також ці боєприпаси вже давно й активно використовуються ворогом", - сказано у матеріалі.

Що КНДР поклало у свої "касетки"

Суббоєприпас, який використовується в касетних снарядах КНДР, отримав умовне позначення JU-90. Попередньо, це не дуже вдала спроба КНДР скопіювати американський суббоєприпас М42, яким споряджують касетні снаряди М483 та M864 для 155-мм артилерійських гармат.

В північнокорейському JU-90 було максимально спрощено та здешевлено ключові елементи, які відповідають за бойову ефективність суббоєприпасу. Заміна елементів на їхні примітивні аналоги призвела до того, що дуже багато JU-90 не розривається, що у підсумку становить величезну небезпеку для цивільного населення.

"Саме тому у поліції попереджають, що цих суббоєприпасів категорично заборонено торкатися та переміщувати, а при знаходженні необхідно повідомити про це відповідні служби", - пише видання.