У Польщі двох росіян судитимуть за шпигунство і відправку "смертоносної посилки"

Польща, Понеділок 13 жовтня 2025 18:26
У Польщі двох росіян судитимуть за шпигунство і відправку "смертоносної посилки" Ілюстративне фото: у Польщі було затримано російських агентів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польські правоохоронці викрили двох російських громадян, які працювали на спецслужби РФ. Їхню справу передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Крайової прокуратури Польщі.

Під час слідства правоохоронці встановили, що росіянин Ігор Р. у період із лютого до серпня 2022 року співпрацював із Федеральною службою безпеки РФ. Він передавав росіянам відомості про російських опозиційних діячів, які перебувають у Польщі, а також про осіб та організації, які надавали їм допомогу.

Зібрані дані чоловік передавав своїй дружині Ірині Р. на зашифрованому електронному носії. Жінка надавала ці дані ФСБ на території Росії.

Також Ігоря Р. підозрюють у тому, що в липні 2024 року він разом із двома громадянами України та одним громадянином РФ брав участь у відправці та організації отримання посилки з вибухівкою через кур'єрську службу.

Посилка містила потужний вибуховий матеріал, бойові електричні детонатори радянського виробництва, підготовлений павербанк як ініціювальний пристрій, металевий термос із кумулятивною вставкою та пакет із порошкоподібним алюмінієм.

З дня затримання (липень 2024 року) щодо обвинувачених застосовується запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Затримання російського шпигуна в Польщі

Нагадаємо, 11 червня польські правоохоронці повідомили, що їм вдалося затримати російського шпигуна. Шпигуном виявився поляк.

Він мав збирати та передавати росіянам важливу інформацію, зокрема, про функціонування об'єктів, що мають ключове значення для оборони Польщі.

