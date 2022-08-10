В Крыму прогремели мощные взрывы, а в харьковском СБУ задержали агента Кремля: новости за 9 августа

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, из украинского порта вышли еще два судна с продовольствием, агент Кремля задержан в СБУ Харькова. Подробнее о том, что произошло во вторник, 9 августа - в материале РБК-Украина.

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы

Во вторник, 9 августа, в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы, вероятно на российской авиабазе. В соцсетях стали появляться видео с места происшествия, на которых можно было увидеть, как на окраине населенного пункта поднимается дым и слышны взрывы.

Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной взрывов. Украинские военные пока не комментировали ситуацию, а так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов лишь заявил, что выехал на место происшествия. Как сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного, взрывы на аэродроме в Новофедоровке могли быть следствием удара Вооруженных сил Украины.

Из украинского порта вышли еще два судна с продовольствием

Утром 8 августа из Черноморского морского порта вышли еще два судна с продовольствием.

Первое судно OCEAN LION под флагом Либерии отправилось из Черноморска в Южную Корею, чтобы доставить более 64 720 тонн кукурузы. Также в море вышло судно RAHMI YAĞCI, которое доставит в Стамбул 5300 тонн подсолнечного шрота.

Украинские спецслужбы задержали агента Кремля, работавшего в СБУ Харькова

СБУ разоблачила "крота" спецслужб РФ в харьковском управлении Службы безопасности. Он передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован вышедшим на него кадровым сотрудником ФСБ.

Сборная Украины триумфовала на Шахматной олимпиаде-2022

Победителем женской сетки Шахматной олимпиады в индийском Ченнае стала сборная Украины, опередившая команды Грузии и Индии.

Украинские шахматистки победили в турнире, в котором соревновались 162 сборные. Золотые награды достались украинкам по итогам последнего, 11-го тура.

На западе похолодает, а на востоке ударит жара до +34

В некоторых регионах Украины в среду, 10 августа, ожидаются дожди с грозами. На востоке и в центре страны температура повысится до +34.

Так, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха в западных и северных регионах днем составит 20-23 градуса выше нуля. В то время как на востоке, в центре и юге синоптики обещают жару от 30 до 34 градусов.