NYT сообщает, что удар по Крыму мог быть из украинского оружия. Что о нем известно

Удар по аэродрому в Новофедоровке в Крыму 9 августа мог быть нанесен украинским оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Высокопоставленный украинский военный, который знаком с ситуацией, сказал, что за атакой по аэродрому россиян стоят украинские силы.

Чиновник не стал разглашать тип оружия, которое было использовано для обстрела, отметив лишь, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".

Добавим, что единственное украинское оружие, которое может долететь до Сакского района, - это оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".

Что известно о ОТРК "Гром"

Оружие предназначено для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. При этом дальность стрельбы может быть увеличена до 450-500 км.

Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектировался массой 480 кг. Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Отметим, что от линии фронта в Херсонской и Николаевской областях до Новофедоровки - примерно 200 км.