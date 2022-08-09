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Сборная Украины триумфовала на Шахматной олимпиаде-2022

Новина українською →
Индия, Вторник 09 августа 2022 14:16
Сборная Украины триумфовала на Шахматной олимпиаде-2022 Фото: Сестры Музычук на Шахматной олимпиаде в Индии (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Антон Федорцив

Победителем женской сетки Шахматной олимпиады в индийском Ченнае стала сборная Украины, опередившая команды Грузии и Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты соревнований.

Украинские шахматистки победили в турнире, в котором соревновались 162 сборные. Золотые награды достались украинкам по итогам последнего, 11-го тура.

Женская сборная Украины обыграла полячок (3:1). Свои партии завершили победами Мария Музычук и Анна Ушенина, а Анна Музычук и Наталья Букса закончили свои дуэли вничью. Тем временем фаворит Шахматной олимпиады-2022 – сборная Индии – сенсационно уступила США (1:3).

Украина вместе со сборной Грузии набрали по 18 пунктов из 22-ти возможных. Однако украинская четверка превзошла оппоненток по дополнительным показателям. Индия, США и Канады финишировали с 17-ю очками.

Накануне ФИДЕ выбрала Узбекистан хозяином Шахматной олимпиады-2026. До сих пор сборные Украины трижды побеждали на форумах. Мужчины триумфовали в 2004 и 2010 гг. (в испанской Кальвии и российском Ханты-Мансийске соответственно), а женщины одержали победу в 2006-м в Турине.

К слову, действующий чемпион мира Карлсен отказался от защиты шахматной короны против россиянина Непомнящего.

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