Из украинского порта вышли еще два судна с продовольствием

Утром 8 августа из Черноморского морского порта вышли еще два судна с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

Первое судно OCEAN LION под флагом Либерии отправилось из Черноморска в Южную Корею, чтобы доставить более 64 720 тонн кукурузы.

Также в море вышло судно RAHMI YAĞCI, которое доставит в Стамбул 5300 тонн подсолнечного шрота.

В ведомстве отметили, что судна, которые вышли в прошлые дни и сейчас стоят на якоре возле Стамбула, будут проинспектированы в ближайшие часы.

Кроме того, инфомарцию о выходе суден с продовольствием подтвердили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Очередные 70 тысяч тонн продовольствия по "зерновому коридору" отправились из порта "Черноморск".