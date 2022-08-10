ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Криму пролунали потужні вибухи, а в харківському СБУ затримали агента Кремля: новини за 9 серпня

Новость на русском →
Середа 10 серпня 2022 08:30
У Криму пролунали потужні вибухи, а в харківському СБУ затримали агента Кремля: новини за 9 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи, з українського порту вийшли ще два судна з продовольством, агента Кремля затримано в СБУ Харкова. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 9 серпня – в матеріалі РБК-Україна.

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи

У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи, ймовірно на російській авіабазі. У соцмережах почали з'являтися відео з місця події, на яких можна було побачити, як на околиці населеного пункту підіймається дим і лунають вибухи.

Наразі достеменно невідомо, що стало причиною вибухів. Українські військові поки не коментували ситуацію, а так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов лише заявив, що виїхав на місце події. Як повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на високопоставленого українського військового, вибухи на аеродромі у Новофедорівці могли бути наслідком удару Збройних сил України.

З українського порту вийшли ще два судна з продовольством

Вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли ще два судна з продовольством.

Перше судно OCEAN LION під прапором Ліберії вирушило з Чорноморська до Південної Кореї, щоб доставити понад 64 720 тонн кукурудзи. Також в море вийшло судно RAHMI YAĞCI, яке доставить в Стамбул 5300 тонн соняшникового шроту.

Українські спецслужби затримали агента Кремля, що працював в СБУ Харкова

СБУ викрила "крота" спецслужб РФ у харківському управлінні Служби безпеки. Він передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.

Збірна України тріумфувала на Шаховій олімпіаді-2022

Переможцем жіночої сітки Шахової олімпіади в індійському Ченнаї стала збірна України, що випередила команди Грузії та Індії.

Українські шахістки перемогли в турнірі, в якому змагалися 162 збірні. Золоті нагороди дісталися українкам за підсумками останнього, 11-го туру.

На заході похолодає, а на сході вдарить спека до +34

У деяких регіонах України в середу, 10 серпня, очікуються дощі з грозами. На сході та в центрі країни температура підвищиться до +34.

Так, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ з грозою. Температура повітря в західних і північних регіонах вдень складе 20-23 градуси вище нуля. У той час як на сході, в центрі і півдні синоптики обіцяють спеку від 30 до 34 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк