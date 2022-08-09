На западе похолодает, а на востоке ударит жара до +34: прогноз погоды на завтра

В некоторых регионах Украины в среду, 10 августа, ожидаются дожди с грозами. На востоке и в центре страны температура повысится до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха в западных и северных регионах днем составит 20-23 градуса выше нуля. В то время как на востоке, в центре и юге синоптики обещают жару от 30 до 34 градусов.

Ночью температура воздуха на западе и севере Украины опустится до +12...+14 градусов. На востоке, юге и в центре столбик термометра будет колебаться от 18 до 20 градусов с отметкой "плюс".