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На западе похолодает, а на востоке ударит жара до +34: прогноз погоды на завтра

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Киев, Вторник 09 августа 2022 15:40
На западе похолодает, а на востоке ударит жара до +34: прогноз погоды на завтра Фото: 10 августа в Украине пройдут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В некоторых регионах Украины в среду, 10 августа, ожидаются дожди с грозами. На востоке и в центре страны температура повысится до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха в западных и северных регионах днем составит 20-23 градуса выше нуля. В то время как на востоке, в центре и юге синоптики обещают жару от 30 до 34 градусов.

Ночью температура воздуха на западе и севере Украины опустится до +12...+14 градусов. На востоке, юге и в центре столбик термометра будет колебаться от 18 до 20 градусов с отметкой "плюс".

На западе похолодает, а на востоке ударит жара до +34: прогноз погоды на завтра

Напомним, 7 августа после сильного ливня в Ирпенской общине, многие дома были подтоплены. В социальных сетях опубликовали видео последствий.

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