На Крымской платформе приняли совместную декларацию. Призывают РФ к конструктивному участию
Участники саммита Крымской платформы приняли текст совместной декларации, в которой требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму. Страну-оккупанта также призывают к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы.
Об этом говорится в тексте соответствующей декларации, текст которой имеется в распоряжении РБК-Украина.
Так, в тексте декларации участники осуждают:
- нарушения и ограничения прав человека в Крыму,
- милитаризацию Крыма,
- препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно,
- изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.
Как указано в документе, формат Крымской платформы создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.
Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия России этого потребуют. Россию в декларации призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами.
Также участники саммита призывают Россию подключиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Напомним, сегодня в Киеве проходит первый саммит Крымской платформы, участие в котором принимают представители более 40 стран. Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.