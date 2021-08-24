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Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко

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Киев, Вторник 24 августа 2021 11:08
Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко Фото: Владимир Бондаренко (facebook.com/V.D.Bondarenko)
Автор: РБК-Украина

Умер экс-нардеп и бывший глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко. Он возглавлял КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook депутат Киеврады Татьяны Мелиховой.

"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко", - сообщила она.

Отметим, Бондаренко был народным депутатом, депутатом Киеврады нескольких созывов, главой депутатской фракции ВО "Батькивщина", главой Киевской городской государственной администрации.

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Владимир Бондаренко КГГА
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