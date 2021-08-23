Крымская платформа. Основные заявления участников (обновляется)

Саммит Крымская платформа стартовал в Киеве. К участию в мероприятии присоединились представители более 40 стран, открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее о ходе мероприятия и основных заявлениях участников - в материале РБК-Украина ниже.

Владимир Зеленский

"Я искренне поздравляю все 46 делегаций участников первого саммита Крымская платформа. Я был бы счастлив видеть вас в Украине не только из-за такого повода. Семь лет у моего государства Россия аннексировала полуостров Крым, его площадь больше чем некоторые страны миры. Нашу территорию аннексировало одно из государств Совбеза ООН", - обратился Зеленский к участникам саммита.

"С начала оккупации Москва втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове...Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека...Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что временная оккупация Крыма Россией продолжается уже 2741 день.

"Слишком много времени потеряно, к сожалению. Мы больше не должны терять ни одного дня. Украина начинает писать новую главу в истории украинского Крыма - это глава о деоккупации, ведь деоккупация это моя конечная цель. Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита, Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет", - добавил он.

"Оккупация началась в Москве, деоккупацию мы начнем в Киеве", - отметил Зеленский, выразив надежду, что 23 августа 2021 года станет началом деоккупации полуострова.

Дмитрий Разумков

"РФ отделяет материковую часть Украины от Крыма колючей проволокой и блокпостами, но она никогда не разделит людей, которые живут здесь и там, потому что это единый народ. Я призываю объединиться вокруг усилий, которые предпринимает Украина...Побеждать любые вызовы мы можем только вместе", - сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в ходе открытия саммита.

Денис Шмыгаль

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе открытия саммита отметил, что Украина понесла огромные потери от оккупации Крыма, по оценкам экспертов речь идет об около 100 млрд долларов.

"Одна из глобальных проблем - Крым находится на грани экологической катастрофы. Дом миллионов украинцев превращается в военную базу и режимный объект. Крым является украинским и мы никогда не признаем Крым потерянной территорией", - подчеркнул он.

Анджей Дуда

"Поляки вас понимают, вашу ситуацию, чувства, вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не признаем нелегальной оккупации Крыма Россией. Сегодняшняя встреча для нас возможностью сказать четко - вопрос Крыма не является для нас равнодушным", - отметил президент Польши Анджей Дуда.

Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении отметил, что ЕС не признает аннексию Крыма Россией и дальше будет выступать против нарушения международного права.

"Позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне. Необходимо сохранять мировой порядок и мы должны привлекать широкую международную поддержку Украины относительно непризнания аннексии Крыма. Милитаризация Крыма вызывает беспокойство", - отметил он.

Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду в своем выступлении отметила, что Крым - это Украина и Молдова поддерживает резолюцию о неделимости территории Украины.

"Мы не собираемся поддерживать исторические диспуты, мы хотим выйти на новые справедливые отношения. Мы хотим дойти до создания единого пути к будущему, которое будет постоянным, мирным, процветающим", - сказала она.

Валдис Домбровскис

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис также начал свое выступление с тезиса о том, что Крым - это Украина.

"ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины по возвращения вопроса Крыма на международную повестку дня. Мы наложили ограничительные меры против РФ из-за оккупации Крыма. Мы понимаем сложную ситуацию, которая сложилась в Крыму. Международному обществу не хватает доступа к Крыму", - отметил он.

Он также добавил, что с 2014 года ЕС предоставил Украине более 60 млрд евро.