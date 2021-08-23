ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве приземлился еще один самолет из Афганистана: кого эвакуировали

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 августа 2021 21:12
В Киеве приземлился еще один самолет из Афганистана: кого эвакуировали Фото: из Афганистана вернулся еще один украинский самолет (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту 103 человека.

Ранее Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска. Она сделала такое предложение совместно с группой других стран.

Обновлено. По уточненным данным, третий эвакуационный рейс привез из Кабула в Киев 98 пассажиров. Среди них 41 гражданин Украины, включая 27 детей.

"Этот рейс был последним из Кабула перед закрытием аэропорта на неопределенное время", - уточнил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин на странице в Facebook.

Фото: из Афганистана вернулся еще один украинский самолет (РБК-Украина, Виталий Носач)

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными.

Раньше радиальное движение "Талибан" официально объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Афганистан
NEWS
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза