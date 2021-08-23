В Киеве приземлился еще один самолет из Афганистана: кого эвакуировали

В Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина .

Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту 103 человека.

Ранее Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска. Она сделала такое предложение совместно с группой других стран.

Обновлено. По уточненным данным, третий эвакуационный рейс привез из Кабула в Киев 98 пассажиров. Среди них 41 гражданин Украины, включая 27 детей.

"Этот рейс был последним из Кабула перед закрытием аэропорта на неопределенное время", - уточнил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин на странице в Facebook.

Фото: из Афганистана вернулся еще один украинский самолет (РБК-Украина, Виталий Носач)