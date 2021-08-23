МВФ безвозмездно перечислил Украине 2,7 млрд долларов
Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову.
"Сегодня 1,9 млрд SDR пришли на счет Украины в МВФ", - написала она в Facebook.
Напомним, МВФ 2 августа окончательно утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из них 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины пропорционально ее доле в МВФ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в правительстве и НБУ, еще не решили, на что потратить 2,7 млрд долларов, которые МВФ планировал безвозмездно перечислить Украине в августе 2021 года.
В то же время первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил, что в Кабмине намерены в сентябре рассчитаться по долгам за счет 2,7 млрд долларов от МВФ.
"МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределение СПЗ, из которых украинская часть составляет около 2,7 млрд долларов. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", - сказал Любченко.