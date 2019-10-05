Крушение самолета и подозрение Пашинскому: новости за 4 октября

Во Львове произошло крушение самолета Ан-12, ЦИК избрал нового главу, ГБР сообщило о подозрении Пашинскому. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 4 октября - в материале РБК-Украина.

Во Львове совершил аварийную посадку самолет Ан-12, есть погибшие

Во Львове произошла аварийная посадка самолета Ан-12. Самолет исчез с радаров за 13 км до аэропорта. Спасатели обнаружили Ан-12 за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. В результате авиакатастрофы погибли 5 человек.

Рада одобрила Программу действий Кабмина

Верховная рада Украины одобрила Программу действий правительства. Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". За документ проголосовали 236 нардепов.

У Путина выступили за обмен пленными с Украиной в формате "всех на всех"

Обмен пленными между Россией и Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ. Песков заявил, что все это зависит от готовности двух сторон и определенная работа в этом контексте продолжается.

ГБР сообщило о подозрении Пашинскому

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. 31 декабря 2016 года экс-нардеп стрелял в гражданина. Решается вопрос об избрании депутату меры пресечения.

ЦИК избрал нового главу

Новым главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) стал Олег Диденко. Его кандидатуру поддержали 16 членов Центризбиркома.

Помощники Трампа готовили заявление для Зеленского по делу Burisma, - NYT

Двое из главных посланников президента Трампа в Украине работали над заявлением для нового президента страны Владимира Зеленского, которое обязало бы Украину проводить расследование по делу Burisma Holdins. Об этом пишет The New York Times. По данным NYT, заявление было подготовлено за несколько недель до телефонного разговора между президентами США и Украины, содержание которого стало поводом для начала процедуры импичмента.

Лукашенко помиловал украинского журналиста Шаройко

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Сообщается, что Шаройко уже прибыл в Украину.

В Украине активизировались мошенники: самые популярные аферы с обменом валют

Курс валют в Украине недавно резко изменился - после рекордного падения доллар совершил резкий скачок в обратном напрвлении, но вскоре национальная валюта внось стала укрепляться. Такие колебания создают ажиотаж среди населения, чем часто пользуются мошенники.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине в субботу, 5 октября, существенно ухудшится, ожидаются дожди и грозы. По прогнозу украинских синоптиков, завтра в южных, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях стоит ждать значительных дождей, местами с грозой.