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В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество    04.10.2019 - 14:13
В Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Непогода ожидается в южных, некоторых центральных и восточных областях

Погода в Украине в субботу, 5 октября, существенно ухудшится, ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра в южных, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях стоит ждать значительных дождей, местами с грозой.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупредила о резком ухудшении погодных условий на выходных. Прогнозируется существенное снижение температуры, а местами мокрый снег. Также ожидаются сильные дожди в южных, центральных и западных областях.

Как писало РБК-Украина, в Гидрометцентре сообщали, что сегодня, 4 октября, в Украине резко похолодает. Восточные, центральные, северные и южные области сегодня накроют дожди и грозы. В частности, осадки прогнозировались в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, Диденко прогнозировала, что сегодня погода ухудшится в северных, центральных и южных областях, куда надвигается атмосферный фронт.

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