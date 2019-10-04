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Число жертв из-за аварии военного самолета во Львове выросло

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 10:20
Число жертв из-за аварии военного самолета во Львове выросло
Фото: место аварии (dsns.gov.ua)

В результате авиакатастрофы погибли 5 человек

Число жертв в результате аварийной посадки военного самолета АН-12 во Львове возросло до 5. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели сообщают, что деблокировали трех пострадавших, но в результате падения погибли 5 человек.

"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которых с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львова. В результате падения самолета 5 человек погибли", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о трех погибших в результате крушения самолета во Львове. Также были опубликованы фото с места аварийной посадки.

Спасатели ранее сообщали, что вблизи международного аэропорта "Львов" совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. Самолет исчез с радаров за 13 км до аэропорта. Спасатели обнаружили Ан-12 за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. Тогда же заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк написал, что в результате происшествия погибли люди.

Как сообщается, при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км к международному аэропорту "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

Появились фото с места аварийной посадки военного самолета во Львове Стала известна причина аварийной посадки Ан-12 под Львовом
Новости Украины ЛьвовГСЧСпосадка
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