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Во Львове совершил аварийную посадку самолет Ан-12, есть погибшие

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 08:49
Во Львове совершил аварийную посадку самолет Ан-12, есть погибшие
Фото: поврежденный самолет Ан-12 (dsns.gov.ua)

Спасатели высвобождают экипаж из самолета

Во Львове утром 4 октября произошла аварийная посадака самолета Ан-12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около 07:10 спасатели получили информацию о том, что при заходе на посадку за 13,7 км до международного аэропорта "Львов" самолет Ан-12 исчез с радара. Около 07:29 экипаж самолета вышел на связь и сообщил, что совершил аварийную посадку.

Отмечается, что спасатели обнаружили самолет Ан-12 за 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов". Сейчас проводится операция по освобождению экипажа из поврежденного самолета. О пострадавших не сообщают.

Кроме того, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook написал, что в результате аварийной посадки самолета погибли люди. Однако точной информации о количестве жертв он не предоставил.

Напомним, ранее в США в аэропорту Коннектикута произошла авария раритетного бомбардировщика B-17. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 7 человек, еще 7 пострадали. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что 11 сентября в США разбился грузовой самолет, который перевозил автозапчасти из города Миллингтон в штате Теннеси. В результате авиакатастрофы погибли 2 человека

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