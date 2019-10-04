Лукашенко помиловал украинского журналиста Шаройко

Фото: Павел Шаройко (radiosvoboda.org)

Шаройко уже прибыл в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Шаройко уже прибыл в Украину.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси до 8 лет, был помилован и уже дома в Украине", - говорится в сообщении.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также подтвердила освобождение журналиста.

"В результате переговоров двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко - Павел возвращен домой", - сообщила она.

Также Денисова рассказала, что Шаройко в 2012 - 2014 годах работал корреспондентом агентства УНИАН в Минске, а с 2015 года - на "Украинском радио". В своих материалах он освещал работу трехсторонней контактной группы.

Фото: Шаройко прибыл в Украину (Людмила Денисова)

Напомним, в мае 2018 года Шаройко приговорили к 8 годам тюрьмы. По версии белорусского следствия, Шаройко создал агентурную сеть из местных граждан, которые за деньги собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере. Сам Шаройко якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

Также РБК-Украина сообщало, что Шаройко подал прошение о помиловании.