ЦИК избрал нового главу

Фото: Олег Диденко (УНИАН)

Новым главой ЦИК стал Олег Диденко

Новым главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) стал Олег Диденко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Его кандидатуру поддержали 16 членов Центризбиркома.

А так відбувалось голосування pic.twitter.com/72SiE2zPxV — Civil Network OPORA (@opora) October 4, 2019

Отметим, сегодня состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии в новом составе. Во время заседания планируется избрать также заместителей главы ЦИК и секретарь.

Напомним, сегодня, 4 октября, Верховная рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Почти единогласно народные депутаты проголосовали за каждого члена нового состава Центризбиркома. После назначения члены комиссии приняли присягу перед парламентом. При этом один из членов Центризбиркома от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не явился на заседание Рады в связи с тем, что находится в заграничной командировке, и, соответственно, не принял присягу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. В списке всего числится 17 человек.

2 октября фракция "Слуга народа" подала президенту предложения по 18 кандидатах в новый состав ЦИК. Среди предложенных кандидатов были бывшие члены Центризбиркома. В частности, в предыдущий состав ЦИК входили Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкий и Плукар.