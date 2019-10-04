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Рада одобрила Программу действий Кабмина

Новости » Политика    04.10.2019 - 17:47
Рада одобрила Программу действий Кабмина
Фото: презентация Программы действий Кабмина в ВР (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин в пятницу презентовал в Раде свою Программу действий

Верховная рада Украины одобрила Программу действий правительства. Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 236 нардепов.

Рада одобрила Программу действий Кабмина

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что парламент рассмотрит Программу действий Кабинета министров в пятницу, 4 октября.

Так, профильный комитет рекомендовал нардепам одобрить документ.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что программа Кабинета министров Украины разработана с учетом реинтеграции Донбасса. Он отметил, что в программе нет отдельного блока о реинтеграции Донбасса, однако в каждой политике это предусмотрено отдельно.

В частности, в программе действий правительства заложено привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет. Также Кабмин планирует восстановить инфраструктуру в государстве.

Отметим, в понедельник на сайте Рады появился текст Программы действий Кабинета министров. Данная программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

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