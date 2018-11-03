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Крушение Lion Air: во время поиска обломков самолета погиб дайвер

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 22:03
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Дайвер скончался в пятницу, пытаясь найти обломки самолета Boeing

Во время поиска обломков с самолета Lion Air, который на этой неделе потерпел крушение, погиб индонезийский дайвер. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Insider.

Как сообщается, дайвер скончался в пятницу, пытаясь найти обломки самолета Boeing.

Отметим, ранее сообщалось, что индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Также спасатели нашли бортовой самописец Boeing.

Напомним, у Boeing 737 MAX, который разбился в понедельник, 29 октября, через несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы.

Также ранее сообщалось, что у самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, упавшего возле острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью.

Напомним, на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

У берегов Индонезии нашли корпус разбившегося самолета Крушение Lion Air: за день до крушения самолет подавал сигнал бедствия
Новости Украины BoeingавиакатастрофаИндонезия
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