Крушение Lion Air: во время поиска обломков самолета погиб дайвер

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Дайвер скончался в пятницу, пытаясь найти обломки самолета Boeing

Во время поиска обломков с самолета Lion Air, который на этой неделе потерпел крушение, погиб индонезийский дайвер. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Insider.

Как сообщается, дайвер скончался в пятницу, пытаясь найти обломки самолета Boeing.

Отметим, ранее сообщалось, что и ндонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Также спасатели нашли бортовой самописец Boeing.

Напомним, у Boeing 737 MAX, который разбился в понедельник, 29 октября, через несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы.

Также ранее сообщалось, что у самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, упавшего возле острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью.

Напомним, на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.