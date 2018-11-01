Катастрофа Lion Air: за день до катастрофи літак подавав сигнал лиха

Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

Пілот запросив екстрений дозвіл на повернення в аеропорт, проте через декілька хвилин доповів, що проблема вирішена

У Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters, яке посилається на главу управління адміністрації аеропорту Балі і на пілота, який чув переговори в ефірі.

Як повідомляє видання, пілот, який вилетів з аеропорту міста Денпасар на Балі в неділю, подав сигнал лиха і повідомив про технічні проблеми з літаком всього через кілька хвилин після зльоту. Він запросив екстрений дозвіл на повернення в аеропорт, проте через декілька хвилин доповів, що проблема вирішена, і продовжив політ. Лайнер потім благополучно приземлився в Джакарти в 22.55 за місцевим часом.

За словами глави балійського аеропорту, капітан спочатку повідомив про проблеми з датчиками швидкості і висоти, проте потім він повідомив, що зможе здійснити переліт з Денпасара в Джакарту.

"Він двічі перевірив, перш ніж летіти", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, рятувальники знайшли "чорний ящик" літака, який розбився у Індонезії.

Також раніше повідомлялося, що у літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав біля острова Ява 29 жовтня, були проблеми зі швидкістю.

Нагадаємо, на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.