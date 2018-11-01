Рятувальники знайшли "чорний ящик" Boeing, що впав у Індонезії

Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

"Чорний ящик" було піднято з глибини 32 м на борт пошукового судна

Водолази ВМС Індонезії знайшли бортовий самописець Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air, який впав в Яванському морі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Detik News.

Як повідомляється, "чорний ящик" було піднято з глибини 32 м на борт пошукового судна. Крім того, до теперішнього моменту з води витягли тіла 48 осіб, які летіли на літаку.

Один із загиблих вже пізнаний.

Вдень раніше військові рятувальники знайшли місце падіння Boeing 737 Max 8.

Нагадаємо, Індонезія розпорядилася перевірити всі літаки Boeing 737 Max 8, належать національним і комерційними авіакомпаніям, після катастрофи пасажирського літака авіаліній Lion Air.

Зазначимо, у літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав біля острова Ява 29 жовтня, були проблеми зі швидкістю.

Також РБК-Україна повідомляло, що на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.