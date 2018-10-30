Катастрофа Boeing: у літака були проблеми зі швидкістю

Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

Літак впав через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти

У літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав біля острова Ява 29 жовтня, були проблеми зі швидкістю. Про це повідомили в комітеті з безпеки перевезень Індонезії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Як повідомляється, літак впав через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти.

Нагадаємо, в компанії Lion Air Group заявляли, що у літака Boeing раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі в Джакарту. Хоча раніше авіакомпанія Lion Air заявила, що літак був повністю справним.

Також РБК-Україна повідомляло, що на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив.

Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих. Крім того, на місці катастрофи знайшли особисті речі пасажирів. Зазначимо, українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.

Також РБК-Україна опублікувало фото і відео з місця авіакатастрофи. Також повідомляється, що рятувальники виявили уламки літака і залишки особистих речей пасажирів.