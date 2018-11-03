Падіння Lion Air: під час пошуку уламків літака загинув дайвер

Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Дайвер помер у п'ятницю, намагаючись знайти уламки літака Boeing

Під час пошуку уламків з літака Lion Air, який на цьому тижні зазнав падіння, загинув індонезійський дайвер. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Insider.

Як повідомляється, дайвер помер у п'ятницю, намагаючись знайти уламки літака Boeing.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що і ндонезійські рятувальники знайшли уламок шасі від пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Також рятувальники знайшли бортовий самописець Boeing.

Нагадаємо, у Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми.

Також раніше повідомлялося, що у літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що впав біля острова Ява 29 жовтня, були проблеми зі швидкістю.

Нагадаємо, на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.